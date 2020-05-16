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Erzincan’da ’Huzur ve Güven’ uygulaması

ERZİNCAN HABERLERİ  | 16.05.2020 15:56 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı talimatı ile 81 ilde Huzur ve Güven uygulaması gerçekleştirildi.

Erzincan’da ’Huzur ve Güven’ uygulaması

İçişleri Bakanlığı talimatı ile 81 ilde Huzur ve Güven uygulaması gerçekleştirildi. Erzincan’daki uygulamada maskesi olmayan sürücüler uyarılarak, kuaför, market ve fırınlar denetlenerek işletmecilerin korona virüs tedbirlerine uyması hatırlatıldı.
İçişleri Bakanlığı talimatı ile valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan denetim timlerince Huzur ve Güven uygulaması gerçekleştirildi. Bayburt’ta güvenlik güçleri, berber, kuaför, güzellik merkezleri, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar yerleri, toplu ulaşım faaliyetleri ile şehrin giriş çıkışlarında uygulama yaptı.
Ekipler, kentin giriş ve çıkışında yol kontrolü yaparken, yapılan kontroller sırasında maske takmayan sürücüler uyardı. Denetleme sırasından sürücüler ile esnaflar ise güvenlik güçlerine yapılan uygulama nedeni ile teşekkür etti.

“Türkiye genelinde 69 bin 657 noktada denetim gerçekleştirildi”
İçişleri Bakanlığının 81 valiliğine gönderdiği genelge doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlerde berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleri, ticari taksi, pazar yeri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı olmak üzere toplam 69 bin 657 noktada denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde toplam 4 bin 310 idari işlem uygulandı. Yapılan uygulamada; 31 bin 625 berber, kuaför, güzellik salonu merkezi denetlendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan 657 berber, kuaför, güzellik merkezine idari işlem uygulandı. Yine 299 AVM ve AVM içindeki 2 bin 304 iş yeri kontrol edildi. Kontrollerde korona virüs tedbirlerine uymayan 10 AVM’ye ve AVM içindeki 277 işletmeye idari işlem uygulandı. Uygulamada, bin 669 pazar yeri kontrol edildi. Bu kontrollerde alınan tedbirler uymayan bin 588 esnafa ve sosyal mesafe ve maske takma kurallarına riayet etmeyen 672 kişiye idari işlem gerçekleştirildi.
16 bin 708 ticari taksi durağı denetlendi
Valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda ülke genelinde eş zamanlı yapılan denetimlerde, 16 bin 708 ticari taksi, taksi durağı denetlendi. Denetimlere 723 ticari taksiye, 32 taksi durağına idari işlem uygulandı. 17 bin 52 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı denetlenirken, bu denetimlerde 260 firmaya, 91 yolcuya idari işlem gerçekleştirildi.

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