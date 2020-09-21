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Erzincan'da iki kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 21.09.2020 19:01 | Son Güncelleme

Erzincan'da iki kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da 2 kişiyi silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Karağaç Mahallesi'nde taraflar arasında dün çıkan tartışma sırasında silahla 2 kişiyi yaraladığı belirlenen B.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, olayda yaralanan iki kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Karağaç Mahallesi 784. Sokak'ta aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen S.E. ve U.P'yi, çıkan tartışma sonucu silahla yaralayan B.T. ardından karakola giderek teslim olmuştu.

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