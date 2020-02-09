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Erzincan'da il genelinde eğitime bir gün ara verildi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 09.02.2020 23:02 | Son Güncelleme

Erzincan'da il genelinde eğitime bir gün ara verildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın okullar tatil edildi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının etkili olduğunu ve olumsuz hava koşullarının yarın da etkisini sürdürmesinin beklendiğini söyledi.

Arslantaş, kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanmadan dolayı öğrenciler ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması için il genelinde 10 Şubat Pazartesi günü tüm okullarda eğitime ara verildiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Eğitim erzincan kar tatil Öğrenci

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