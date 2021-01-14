Erzincan’da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı ile Kaymakamlar toplantısı düzenlendi

Erzincan’da Vali Mehmet Makas başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı ile Kaymakamlar toplantısı düzenlendi.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı Vali Mehmet Makas başkanlığında 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, emniyet ve jandarma temsilcileri katıldı.

Toplantıda, vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına il genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler yapılarak, ayrıca pandemi ile mücadelede alınan ve alınacak tedbirler, denetimler ve uyarılar ele alındı.

Bu toplantının ardından ilçelerin ihtiyaçlarını, sorunlarını, yatırımlarını ve projelerini değerlendirmek amacıyla ilçe kaymakamları ile koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

8 ilçe kaymakamının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Mehmet Makas, kaymakamlardan görevli bulundukları ilçelerde yapılan işlerin hangi aşamada olduğunu ve bu işlerin süresinde bitirilmesi için sıkı bir şekilde takip etmelerini belirterek, vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemelerini ve çözüm odaklı olmaları konusunda gereken hassasiyeti göstermelerini istedi.



