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Erzincan’da ilaç ve gıda sanayisinde kullanılan aronya yetiştirilmeye başlandı

14.08.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uyguladığı Uzman Eller Projesine başvuran Ziraat Mühendisi Esra Cahyir Evrensel, aldığı hibe desteği ile Erzincan Merkeze bağlı Yaylabaşı Beldesinde aronya bahçesi kurdu.

Erzincan’da ilaç ve gıda sanayisinde kullanılan aronya yetiştirilmeye başlandı

10 dekarlık alanda aronya yetiştiriciliğine başlayan Ziraat Mühendisi Esra Cahyir Evrensel, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin’e proje ile ilgili çalışmalarını anlattı.

Ziraat Mühendisi Evrensel’i ziyaret eden Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Erzincan’da gençlerin tarım sektörüne yeni ürünlerle girmesinin sektörü mutlu ettiğini söyledi.

Aronya yetiştiriciliğine başlayan Esra Cahyir Evrensel’den yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi alan Şahin, tıbbi ve aromatik bir bitki olan aronyanın Kuzey Amerika’da doğal olarak yetiştiğini, Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinde ilaç ve gıda sanayisinde kullanılabildiğini dekara yaklaşık 1 ton ürün alınabileceğini vurguladı. Erzincan’da aromatik ve tıbbi bitki yetiştiriciliğinin son zamanlarda arttığını ve farklı ürün denemelerinin devam ettiğini söyledi.

Aronya yetiştiriciliğine başlayan Esra Cahyir Evrensel ise İl Müdürü Murat Şahin’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Tarım ve Orman Bakanlığına Uzman Eller Projesinden faydalanmak üzere başvurduğunu, hazırladığı “Aronya Yetiştiriciliği Projesinin” bakanlıktan onay alarak kendisine hibe desteği verildiğini söyledi. Büyük bir heyecanla başladıkları projeyi başarılı bir şekilde devam ettirdiklerini belirten Evrensel, önümüzdeki yıldan itibaren meyve hasadına başlayacaklarını kaydetti. Amerika ve Avrupa ülkelerinde büyük ilgi gören aronyanın Türkiye’de ve Erzincan’da da yetiştirilebileceğini ifade eden Esra Cahyir Evrensel, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin son yıllarda dünya genelinde büyük ilgi gördüğünü, dünyadaki pazardan Türkiye’nin de en iyi şekilde payını almasını istediklerini kaydetti. Tarım ve Orman Bakanlığı’na desteğinden dolayı teşekkür eden Evrensel, bir ziraat mühendisi olarak bakanlığın tarımın eğitimini almış kişilere sağladığı bu desteğin devam etmesinden mutluluk duyacaklarını belirtti.

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