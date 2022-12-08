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Erzincan’da ilçelere yağan karın keyfini çocuklar çıkardı

08.12.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’ın Çayırlı ve Otlukbeli ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından ilköğretim okulu öğrencileri bahçede kartopu oynayarak keyifli dakikalar yaşadı.

Erzincan’da ilçelere yağan karın keyfini çocuklar çıkardı

Erzincan’ın yüksek kesimleri ile Çayırlı ve Otlukbeli ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ağır tonajlı araçlarla seyir halinde olan sürücülere çile, okul bahçesinde kartopu oynayan çocuklara ise neşe oluyor. Çayırlı’ya bağlı Çaykent köyünde de öğrenciler karın tadını çıkardı. Ders arası teneffüste okulun bahçesine çıkan çocuklar kartopu oynayarak güle eğlene güzel dakikalar geçirdiler.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının Mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr, güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

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