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Erzincan’da kaçak sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

13.01.2021 20:00 | Son Güncelleme:
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Erzincan’da kaçak sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Erzincan’da jandarma ekiplerince bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada kaçak sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında Y.Ç.’ye ait ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda; 2 adet sigara sarma makinesi, 1 adet havalı kompresör, 12 bin adet boş makaron, 400 adet paketleme poşeti, 770 adet içerisine tütün basılmış makaron ve 3 bin 500 gram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.Şüpheli şahıs 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Madde 3/20’ye muhalefet suçundan adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.Şüpheli Y.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzincan’da jandarma ekiplerince bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada kaçak sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında Y.Ç.’ye ait ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda; 2 adet sigara sarma makinesi, 1 adet havalı kompresör, 12 bin adet boş makaron, 400 adet paketleme poşeti, 770 adet içerisine tütün basılmış makaron ve 3 bin 500 gram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.
Şüpheli şahıs 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Madde 3/20’ye muhalefet suçundan adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.
Şüpheli Y.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzincan’da kaçak sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

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