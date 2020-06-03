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Erzincan’da kaplıcalar hizmette açıldı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 03.06.2020 20:49 | Son Güncelleme

Pandemi nedeniyle kapanan jeotermal kaplıcalar normalleşme süreci ile birlikte yeniden faaliyete geçti.

Erzincan’da kaplıcalar hizmette açıldı

Pandemi nedeniyle kapanan jeotermal kaplıcalar normalleşme süreci ile birlikte yeniden faaliyete geçti. Sabah 09.00’da açılan kaplıcalar akşam saat 21.00’e kadar haftanın 7 günü faaliyet gösteriyor.
Jeotermal kaplıcalarda 12 havuz bulunmakta. Su seviyesinin ayarlanabilir olduğu bu havuzlar her kullanıcı için yeniden dolduruluyor. Pandemi ve yayınlanan tüm temizlik başlıklarının uygulandığı jeotermal kaplıcalarda personeller gelen müşterilerin ateşlerini cihazla ölçüldükten sonra odalara girişlerine izin veriyorlar, her müşteri çıkışında ise havuzları boşaltıp, odaları yıkayarak tüm temas edilebilecek noktalarını dezenfektanla sterilize ediyorlar. Bir sonraki müşteri sterilizasyon işleminden dolayı süre kaybı yaşamıyor. Sterilizasyon işleminin bitişinin ardından havuz dolduruluyor ve müşterinin kiralama süresi havuz dolduktan sonra başlıyor.
Tesislerden faydalanmak isteyenlerin rezervasyon yaptırması yeterli oluyor.

Erzincan’da kaplıcalar hizmette açıldı

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