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Erzincan’da kar mesaisi

18.01.2021 11:26 | Son Güncelleme:
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Erzincan’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından kentte kar mesaisi başladı.Doğu Anadolu Bölgesi kar yağışının etkisi altına girdi.

Erzincan’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından kentte kar mesaisi başladı.
Doğu Anadolu Bölgesi kar yağışının etkisi altına girdi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir süredir aralıklarla kar yağışının etkili olduğu bölge genelinde çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı, Iğdır ve çevresinde karla karışık yağmurlu havanın hâkim olacağı belirtiliyor. Ağrı ve çevresinde görülecek rüzgâr ve fırtınanın yer yer kuvvetli ve saatteki hızının 40 ile 60 kilometre arasında olacağı tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölge genelinde, rüzgârın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Gece en düşük sıcaklık Iğdır’da 2, sıfırın altında olmak üzere Erzurum’da 4, Kars ve Erzincan’da 2, Ağrı’da 1, Ardahan’da 5 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan’da sıfır, Iğdır’da 7, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Kars’ta 2, Ağrı’da 3, Ardahan’da 2 derece olması bekleniyor.
Kar kalınlıkları, kayak merkezlerinden Palandöken’de 66, Ergan ve Sarıkamış’ta 60 ve Konaklı’da 32 santimetre ölçüldü. Bölgede sis hadisesi, buzlanma ve don olayı beklendiği belirtilerek, dik ve eğimli alanlarda da olası çığ tehlikesine karşın vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Kar yağışının etkili olduğu Erzincan’da belediye ekiplerinin kar mesaisi başladı. Cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.
Kentte bazı vatandaşlarda kardan adam yaparak karın tadını çıkardı. Yapılan kardan adamlara pandemi sürecine dikkat çekmek için maske takmakta ihmal edilmedi.

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Erzincan Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:05
Sabah
07:33
Öğle
12:37
İkindi
15:09
Akşam
17:32
Yatsı
18:54

Erzincan Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

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