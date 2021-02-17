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Erzincan’da kar tatili

17.02.2021 07:40 | Son Güncelleme:
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Erzincan güne karla uyandı.

Erzincan güne karla uyandı. Yoğun kar yağışının devam ettiği kentte resmi ve özel anaokullarının, özel eğitim anaokullarının, ilkokulların, ortaokulların ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş, gündüz bakım evi ve çocuk kulüplerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerine bugün ara verildi.
Erzincan’da yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Sabah karla uyanan vatandaşlar araçlarının üzerini temizleyerek işlerine gitmek için yola koyuldu. Karayolları ekipleri de şehirlerarası yolların trafiğe açık kalabilmesi için karla mücadele çalışmalarına hız verdi.
Erzincan’da kar tatili kararı alındı. Konuya ilişkin Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteoroloji verilerine göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışının devam edeceği öngörüldüğünden buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamlar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı yüz yüze eğitime başlaması kararlaştırılan il geneli Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel anaokullarının, özel eğitim anaokullarının, ilkokulların, ortaokulların ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş, gündüz bakım evi ve çocuk kulüplerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerine 17
Şubat 2021 tarihinde 1 gün süre ile ara verilmesine, bu süreç zarfında okullarımızda uzaktan eğitime devam edilmesine; rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların yüz yüze eğitimlerine de 1 gün süre ile ara verilmesine, bu süre zarfında Erzincan merkez ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasına karar verilmiştir.” denildi.

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