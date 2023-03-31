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Erzincan’da kar ve tipiden 135 köy yolu ulaşıma kapandı

31.03.2023 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan merkez ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından kapanan 135 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Erzincan’da kar ve tipiden 135 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzincan çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 135 köy yolu ulaşıma kapandı. Merkeze bağlı 10, Çayırlı’da 6, İliç’te 5, Kah’ta 10, Kemaliye’de 6, Refahiye’de 75, Tercan’da 13 ve Üzümlü’de 10 olmak üzere toplam 135 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor. Kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri çalışıyor.

Kar şehirlerarası yollarda da etkili olurken Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan ve Kızıldağ Geçitlerinde karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması yürüttü.

Öte yandan yağan karla birlikte beyaz örtüye bürünen Ekşisu Mesire alanı ile Çağlayan Beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi güzel görsel oluşturdu.

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