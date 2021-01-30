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Erzincan’da kar ve tipiden 363 köy yolu ulaşıma kapandı

30.01.2021 10:18 | Son Güncelleme:
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Erzincan’da, son günlerde aralıklarla devam eden kar yağışı, 363 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.Kent genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 40, Çayırlı ilçesinde 50, İliç ilçesinde 35, Kemah ilçesinde 60, Kemaliye ilçesinde 38, Otlukbeli ilçesinde 10, Refahiye ilçesinde 70, Tercan ilçesinde 50 ve Üzümlü içesinde 10 olmak üzere toplam 363 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan’da, son günlerde aralıklarla devam eden kar yağışı, 363 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.
Kent genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 40, Çayırlı ilçesinde 50, İliç ilçesinde 35, Kemah ilçesinde 60, Kemaliye ilçesinde 38, Otlukbeli ilçesinde 10, Refahiye ilçesinde 70, Tercan ilçesinde 50 ve Üzümlü içesinde 10 olmak üzere toplam 363 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri 10 ekip ile kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kar yağışı, şehirlerarası yollarda da zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor. Erzincan’ın yüksek rakımlı güzergahlarında ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken karayollarının karla mücadele ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolların açık kalması için çaba sarf ediyor.
Kar ve tipi nedeniyle onlarca maddi hasarlı trafik kazası da meydana gelirken Bölge Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sürücüleri gizli buza karşı uyarıyor.
Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu’nun genelinde bugün havanın öğle saatlerine kadar parçalı ve çok bulutlu; Erzurum’un kuzey kesimleri, Kars’ın kuzey kesimleri ve Ardahan çevresinin çok bulutlu ve aralıklı hafif kar yağışlı olarak geçeceği; gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği kaydedildi.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

“Buzlanma ve don uyarısı”
Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi beklendiğinden özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

“Çığ uyarısı”
Bölge genelinde dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi beklendiğinden vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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