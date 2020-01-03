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  4. Erzincan’da kar yağışı bekleniliyor

Erzincan’da kar yağışı bekleniliyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 03.01.2020 09:06 | Son Güncelleme

Erzincan ve çevresinde bugün karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniliyor.Meteoroloji 12.

Erzincan’da kar yağışı bekleniliyor

Erzincan ve çevresinde bugün karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniliyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçecek. Yağışların Erzincan ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayının görüldüğü bölgede rüzgar doğu ve güneydoğu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteorolojik uyarı da yapılarak, “Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin görülmesi beklendiğinden, ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.” denildi.

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Öğle
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İkindi
14:55
Akşam
17:16
Yatsı
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Erzincan Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Cuma

Gazi Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesi
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