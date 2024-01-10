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Erzincan’da kar yağışı bekleniyor

10.01.2024 09:40 | Son Güncelleme:
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Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

Erzincan’da kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Erzincan ve çevresi yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimler kar yağışlı, diğer yerler ise kar yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

“ÇIĞ UYARISI”

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 10 Ocak Çarşamba

İmsak
06:07
Sabah
07:36
Öğle
12:34
İkindi
15:01
Akşam
17:22
Yatsı
18:46

Erzincan Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Çarşamba

Mengüceli eczanesi
Merkez
Doğa eczanesi
Uzumlu
Güliz eczanesi
Cayirli
Bariş eczanesi
Tercan
Şebnem eczanesi
Merkez
Eczane kübra nur eczanesi
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