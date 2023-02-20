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Erzincan’da kardan 31 köy yolu ulaşıma kapalı

20.02.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da 31 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor.

Erzincan’da kardan 31 köy yolu ulaşıma kapalı

Doğu Anadolu’da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan Merkez’de 6, Kemah’ta 5, Refahiye’de 15 ve Üzümlü’de 5 olmak üzere toplam 31 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı. İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği 68 ekip, 4 bıçaklı kamyon, 19 kepçe, 3 dozer ve 14 greyder ile kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, Sakaltutan ve Ahmediye geçidinde ağır tonajlı araçlar güçlükle ilerliyor. Sürücüler özellikle tekerleklerine zincir takarak yollarına devam edebiliyor.

“KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK”

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

“ÇIĞ UYARISI”

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

“BUZLANMA VE DON UYARISI”

Bölge genelinde gün boyu buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşlarımızın ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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