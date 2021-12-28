Erzincan'da kardeşinin bıçaklayarak öldürdüğü kadın öğretmenin cenazesi defnedildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın öğretmenin cenazesi, toprağa verildi.

Öğretmen Ayşegül T'nin (34) cenazesi, kentteki Camii Kebir Camisi'nde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Terzibaba Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye, Ayşegül T'nin yakınlarının yanı sıra Vali Mehmet Makas, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Olay

Gaziantep'in Nizip ilçesinde görevli öğretmen Ayşegül T, psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen kardeşi Ali Nazım T'yi (28) tedavi olmaya ikna etmek için babasının Erzincan Yenimahalle 301 Sokak'taki evine gelmişti. Ayşegül T, burada tedavi için ikna etmeye çalıştığı kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Olayın ardından gözaltına alınan Ali Nazım T, çıkartıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

