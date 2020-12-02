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Erzincan’da karla karışık yağmur ve kar yağışı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 02.12.2020 09:33 | Son Güncelleme

Erzincan ve çevresi aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek.Meteoroloji 12.

Erzincan’da karla karışık yağmur ve kar yağışı

Erzincan ve çevresi aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesinin genelinde hava parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar Erzincan ve çevresi aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr Güneyli yönlerinden hafif, zaman zaman kuvvette esecek.

“Buzlanma ve don uyarısı”
Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan’ın Otlukbeli ve Refahiye ilçelerinde eksi 5, Erzurum’da eksi 3, Kars’ta eksi 4, Ağrı’da eksi 1, Iğdır’da sıfır, Ardahan’da eksi 7, Göle ilçesinde ise eksi 13 derece olarak ölçüldü.
Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar Erzincan’da 10, Iğdır’da 8, Erzurum, Ardahan ve Kars’ta 5, Ağrı’da 7 derece olması öngörülüyor.

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