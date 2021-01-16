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Erzincan'da karla mücadele ekipleri cenazelerini defnedemeyen köylülerin yardımına koştu

16.01.2021 12:05 | Son Güncelleme:
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Erzincan'da karla mücadele ekipleri cenazelerini defnedemeyen köylülerin yardımına koştu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da köy yolunun kardan kapanması nedeniyle cenazelerini defnedemeyen ailenin yardımına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da vefat eden 80 yaşındaki Haydar Serin'in cenazesini yakınları, Refahiye ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Yeniyurt köyünde defnetmek istedi.

Yolun kardan kapalı olması nedeniyle köye gidemeyen acılı aile, İl Özel İdaresini arayarak yardım talep etti.

İş makineleriyle bölgeye giden karla mücadele ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yolu ulaşıma açarak cenazenin köy mezarlığında defnedilmesini sağladı.

Ekiplerin kent genelindeki kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaları sürüyor.

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