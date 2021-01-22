Erzincan’da kayak temel eğitim kursu açılacak

Erzincan’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün organizasyonuyla spor kulüpleri işbirliğiyle kayak temel eğitim kursu açılacak.

Konuya ilişkin yapılana açıklamada, “Erzincan’da 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesinin ardından 3 haftalık kayak temel eğitimi planlaması yapıldı. Tatil döneminde öğrencilere kayak kursu verilecek. 5’er günlük 3 ayrı kurs olarak planlanan kurslara katılımda kişi başı 600 TL ücret ödenecek. Ücretler şirket hesabına yapılacak olup, kardeşlere ise indirim yapılacak olup, kardeş başı 450 TL ödeme yapılacaktır. Dileyen tek kursa, dileyen 3 kursa birden başvuru yapabilecektir. Her kurs için kişi başı ücreti ayrı ayrı ödenecektir.

Kurslar hafta için Pazartesi- Cuma aralığında yapılacaktır. Hafta sonu kurs düzenlenmeyecektir. İlk kurs 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayıp, 29 Ocak 2021 Cuma günü sona erecektir. 3 Kursa birden katılmak isteyenlerin hava koşullarını göz önünde bulundurarak, her kurs için başlangıç döneminde ücretlerini yatırmaları gerekmektedir.”

