YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da kaybolan epilepsi hastasını arama çalışmaları sürüyor

Erzincan'da kaybolan epilepsi hastasını arama çalışmaları sürüyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 29.01.2020 15:34 | Son Güncelleme

Erzincan'da kaybolan epilepsi hastasını arama çalışmaları sürüyor

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da geçen ay kaybolan epilepsi hastasının bulunması için jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları devam ediyor.

Keklikayası köyünde 25 Aralık 2019'da evine dönmemesi üzerine ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Halil Ergülo'nun (61) bulunmasına yönelik güvenlik güçleri çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD'ın da desteğiyle Ergülo'nun gidebileceği yerleri araştıran ekipler, bugüne kadar herhangi bir ize rastlamadı.

Karasu Nehri'nde de çalışma yapan ekipler, termal kameralı drone ile de arazide tarama faaliyeti yapıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Refahiye'de taşımalı eğitime 1 gün ara verildiRefahiye'de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AFAD aranıyor epilepsi hastası erzincan Halil Ergülo Jandarma Karasu Nehri Kayıp

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sahte rapor çetesi çökertildi

Sahte rapor çetesi çökertildi

Kayma riski olan yola belediye istinat duvarı yaptı

Kayma riski olan yola belediye istinat duvarı yaptı

Kış günlerinin şifa kaynağı Akbaşlı otu pazar tezgahında

Kış günlerinin şifa kaynağı Akbaşlı otu pazar tezgahında

Deprem anında böyle görüntülendiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

Başkan Doğan: "Sosyal prolerimizi daha da artırarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Başkan Doğan: "Sosyal prolerimizi daha da artırarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Müftü Çelebi için veda yemeği

Müftü Çelebi için veda yemeği

Erzincan Namaz Vakitleri 29 Ocak Çarşamba

İmsak
06:00
Sabah
07:26
Öğle
12:40
İkindi
15:19
Akşam
17:44
Yatsı
19:04

Erzincan Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Çarşamba

Deva Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Trabzon’u öfkelendiren EBYÜ Rektör Yardımcısı hakkında idari işlem başlatıldı

Trabzon’u öfkelendiren EBYÜ Rektör Yardımcısı hakkında idari işlem başlatıldı

Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu

Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu

Erzincan’da öğrenci ve veliler televizyonları kapatıp kitap okuyor

Erzincan’da öğrenci ve veliler televizyonları kapatıp kitap okuyor

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Erzincan’da Ki Sağlık Çalışanlarından Türk Tabipler Birliği’ne Tepki

Erzincan’da Ki Sağlık Çalışanlarından Türk Tabipler Birliği’ne Tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.