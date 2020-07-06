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Erzincan'da kaybolan yaşlı kadını AFAD ve jandarma ekipleri buldu

ERZİNCAN HABERLERİ  | 06.07.2020 12:21 | Son Güncelleme

Erzincan'da kaybolan yaşlı kadını AFAD ve jandarma ekipleri buldu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kaybolan 93 yaşındaki kadın ekiplerce bulundu.

İlçeye bağlı Kozlupınar köyünde yaşayan ve dün tarlasına çalışmak için giden Ganime Yavuz'un eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine başlatılan arama çalışmasına, jandarmanın yanı sıra İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile vatandaşlar da katıldı.

Yavuz, ekiplerce drone da kullanılan arama çalışmaları sonucu köye 1 kilometre uzaklıktaki arazide bulundu.

Yaşlı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

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