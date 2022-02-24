Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da polis ekipleri, asayiş denetimlerinde kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen 10 kişiyi yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 18 ekip ve yaklaşık 45 personelin katılımıyla son bir haftada kıraathane, tekel ürünleri satış noktaları, şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde denetim yapıldı.
Uygulamalarda 1 ila 5 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi yakalandı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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