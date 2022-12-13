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Erzincan’da kırağı ve buzlanmaya karşı battaniye önlemi

13.12.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da soğuk havaların şiddetini artırmasıyla birlikte bazı vatandaşlar, kırağı ve buzlanmadan korumak için otomobil ve motosikletlerinin üzerini battaniye ile örttü.

Erzincan’da kırağı ve buzlanmaya karşı battaniye önlemi

Türkiye genelinde soğuk havalar etkisini artırırken özellikle doğu kesimlerde şiddetli ayaz ve düşük sıcaklıklar kırağı oluşumuna ve buzlanmaya zemin hazırladı. Soğuk havalar nedeniyle meydana gelen kırağı ve buzlanmaların araçların kaportalarında zarara neden olduğu biliniyor. Erzincan’da gece üzeri kapatılmayan araç ve motosikletlerin sabah saatlerinde yüzeyi tamamen buzlanmış hale geliyor. Kış aylarının çetin geçtiği Erzincan’da yaşayan bazı motosiklet ve otomobil sürücüleri ise soğuğa karşı battaniye ile önlem alarak araçların kaportalarına zarar gelmemesi adına tedbir alıyor.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu bölgesi genelinde havanın çok bulutlu aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ile birlikte buzlanma ve don olayının görüleceği beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları noktasında uyardı. Yapılan son değerlendirmeye göre sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgâr genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı Ardahan’ın Göle ilçesinde sıfırın altında 5 derece, en yüksek sıcaklıkta Erzurum’un Uzundere ilçesinde 10 derece olarak ölçüldü.

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