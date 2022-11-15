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Erzincan’da kırmızı et ürünleri işleme tesisi kuruluyor

15.11.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“2022 Yılı Sektörel Yenilikçilik ve İstihdam Finansman Desteği Programı” çerçevesinde hazırlanan “Kırmızı Et Ürünleri İşleme Tesisi Fiziki ve Teknoloji Altyapı Yatırımı” projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

Erzincan’da kırmızı et ürünleri işleme tesisi kuruluyor

Toplam bütçesi 2 milyon 500 bin TL olan proje ile imalat sektöründe yatırım süreci devam eden işletmede genç istihdamına yönelik girişimlerin hızlandırılması, et ve süt sektöründe hizmet verecek işletmenin fiziki ve teknolojik altyapısının geliştirilmesi hedeflenmekte.

Bölgede besicilik faaliyetlerine yoğun bir ilgi olmasına rağmen kesim ve işleme tesislerinin eksikliğinden kaynaklı olarak oluşan darboğaza da çözüm oluşturacak olan işletme, proje dahilinde alınacak makine ekipmanlarla teknik ve fiziki altyapısını geliştirerek günde 40 baş ve üzerinde kesim sayısına ulaşacak ve soğuk hava deposuna sahip olacak. Böylelikle 1. sınıf tesis kategorisinde yer alacak olan işletme bölgede sektörünün öncü yatırımları arasına girecek.

Modern kesimhane ve entegre tesis altyapısına kavuşacak olan işletmede kırmızı et üretiminde verimlilik artışı sağlanırken et ürünlerinde kalite ve katma değerin arttırılmasıyla birlikte bölgesel rekabet gücü geliştirilecek ve oluşturulacak istihdam ile de bölge ekonomisine önemli katkıda bulunulacak.

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