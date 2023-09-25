YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan’da Konarlı Şelalesi doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini bekliyor

Erzincan’da Konarlı Şelalesi doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini bekliyor

25.09.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’ın Tercan ilçesine 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve dağ yolu rotasında olduğu için pek bilinmeyen Konarlı Şelalesi doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini bekliyor.

Erzincan’da Konarlı Şelalesi doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini bekliyor

Erzincan- Bingöl sınırında ve 2 bin metre yükseklikte kaynak sularından ve Munzur Dağları’ndan gelen sular ile beslenen şelaleyi az sayıda ziyaretçi görme fırsatı buluyor. Yaz aylarında 16 dereceye ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle yayla havasına sahip şelalenin suyu tüm yıl akarak önce 30 metre yükseklikten Konarlı Deresi’ne dökülüyor, ardından kilometrelerce sonra Karasu Nehri’ne kavuşuyor.
Ulaşımın zor oluşu nedeniyle halen bakirliğini koruyan ve Erzincan kent merkezine yaklaşık 160 kilometre mesafede bulunan şelale muhteşem bir doğaya sahip. Konarlı Şelalesi’nin kaynak suyu 500 metre uzaklıktan çıkarak, yaklaşık 30 metre yükseklikten yine Konarlı Deresi’ne dökülüyor.
Pek bilinmeyen Konarlı Şelalesi doğal güzelliğiyle doğaseverleri bekliyor.

Erzincan’da Konarlı Şelalesi doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini bekliyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğünde çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı, annesi darp edildiDüğünde çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı, annesi darp edildi
Düzce’de polisten şok uygulama: 102 sürücüye 211 bin lira cezaDüzce’de polisten şok uygulama: 102 sürücüye 211 bin lira ceza
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, yaralılara müdahaleye giden itfaiye ekibi de kaza yaptı: 8 yaralıİki otomobil kafa kafaya çarpıştı, yaralılara müdahaleye giden itfaiye ekibi de kaza yaptı: 8 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 25 Eylül Pazartesi

İmsak
04:42
Sabah
06:05
Öğle
12:19
İkindi
15:42
Akşam
18:23
Yatsı
19:41

Erzincan Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Pazartesi

Çayirli eczanesi
Cayirli
Emrah eczanesi
Tercan
Lokman hekim eczanesi
Refahiye
Terzioğlu eczanesi
Merkez
Can firat eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kanepenin üzerine uzanan yabancıyı görünce inanamadı! Savunması şaşkına çevirdi

Kanepenin üzerine uzanan yabancıyı görünce inanamadı! Savunması şaşkına çevirdi

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Kızlarını öldürmeden önce uyku ilacıyla bayılttı

Kızlarını öldürmeden önce uyku ilacıyla bayılttı

Yediler içtiler hesabı görünce kavga çıktı! Polis müdahale etti

Yediler içtiler hesabı görünce kavga çıktı! Polis müdahale etti

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.