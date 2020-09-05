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Erzincan’da korona virüs denetimi yapıldı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 05.09.2020 12:58 | Son Güncelleme

Erzincan’da korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.İçişleri Bakanlığının "Korona virüs Denetimleri" genelgesi kapsamında Erzincan’da maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.

Erzincan’da korona virüs denetimi yapıldı

Erzincan’da korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.
İçişleri Bakanlığının "Korona virüs Denetimleri" genelgesi kapsamında Erzincan’da maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı. Uygulama kapsamında polis, zabıta ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kentteki iş yerleri, alışveriş alanları, toplu taşıma araçları, lokantalar ve kafeteryalarda denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, bu alanlarda belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı kontrol ettiler. Ekipler, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uyulması konusunda esnaf ve vatandaşlara bilgilendirme yaptı, uyarılarda bulundu.

Erzincan’da korona virüs denetimi yapıldı

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Emrah Eczanesı Eczanesi
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