YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da Kovid-19 salgınına karşı tüm alanlarda piknik yasaklandı

Erzincan'da Kovid-19 salgınına karşı tüm alanlarda piknik yasaklandı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 08.09.2020 19:00 | Son Güncelleme

Erzincan'da Kovid-19 salgınına karşı tüm alanlarda piknik yasaklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm alanlarda piknik yapılması yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Erzincan Valisi Mehmet Makas başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, il genelinde salgını önleme amacıyla, gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle genelgeler kapsamında çeşitli kararlar aldığı belirtildi.

Bu kapsamda, il genelinde kamuya açık mekanlar, cadde, sokak, park, mesire yerleri ve tüm alanlarda piknik yapılmasının yasaklandığı bildirilen açıklamada, meskenler hariç tüm alanlarda vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Minibüs ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Turizm işletmesi belgesi olan otel, restoran, işletmeler de dahil olmak üzere restoran, kafe gibi tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına hiçbir şartta izin verilmeyecektir.

Vatandaşların toplu bulunabileceği pazar yerleri, kafe, restoran gibi yeme içme ve eğlence mekanlarında salgınla mücadele amacıyla, ilgili genelgeler doğrultusunda belirlenen kuralların uyulmasına yönelik denetimlerin artırılması, tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda Valilik ve kaymakamlık makamlarınca gerekli hassasiyetin gösterilmesi kararlaştırılmıştır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılmıştı! Kahreden itiraf Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılmıştı! Kahreden itiraf
Erzincan'da şaşırtan manzaraErzincan'da şaşırtan manzara
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
Kaymakam Ünsal’dan emniyet birimlerine ziyaret
Kaymakam Ünsal’dan emniyet birimlerine ziyaret
Dere kenarında silahla vurulmuş halde bulundu
Dere kenarında silahla vurulmuş halde bulundu
Nilüfer’in araç parkı büyüyor
Nilüfer’in araç parkı büyüyor
Palamut büyüdükçe fiyatı da artıyor
Palamut büyüdükçe fiyatı da artıyor
Atak helikopter pilotundan Van jesti
Atak helikopter pilotundan Van jesti

Erzincan Namaz Vakitleri 8 Eylül Salı

İmsak
04:24
Sabah
05:50
Öğle
12:25
İkindi
16:00
Akşam
18:50
Yatsı
20:10

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Salı

Çakır Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesı Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesı Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Yeniden Refah Partisi’nden CHP’li Nazlıaka hakkında suç duyurusu
Yeniden Refah Partisi’nden CHP’li Nazlıaka hakkında suç duyurusu
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Doğu Anadolu’da kuvvetli yağış bekleniyor
Doğu Anadolu’da kuvvetli yağış bekleniyor
Erzincan’da cinayet
Erzincan’da cinayet
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.