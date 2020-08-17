YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da KOVİD-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı

Erzincan'da KOVİD-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 17.08.2020 20:14 | Son Güncelleme

Erzincan'da KOVİD-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle acil olmayan ameliyatların ertelenmesi, 65 yaş üstü vatandaşlar ile hastanede yapılacak ameliyatlarla ilgili bir dizi ek tedbirler alındı.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar kapsamında, düğünler için ek tedbirler getirildi, 65 yaş üstü vatandaşların gideceği yerlere kısıtlama uygulanmasına karar verilirken acil olmayan ameliyatlar da ertelendi.

Kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her faaliyet alanında alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlenerek İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince karar alındı.

Bu kapsamda, kent genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların pazar yerlerine, düğün merasimlerine ve cenaze törenlerine katılmaları, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltmak adına taziye merasimlerinin yasaklanmasına karar verildi.

Ayrıca alınan kararlar doğrultusunda, düğün, gelin alma, kına dahil, nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin 20:00 ile 22:30 saatleri arasında yapılması, ayrıca bu etkinliklerde havai fişek kullanımının yasaklanması kararlaştırıldı.

Ayrıca kurul, koronavirüs (covid-19) vaka sayısındaki artış nedeniyle acil olmayan, hayati tehlikesi bulunmayan (aciliyet durumu hekim tarafından değerlendirilmek kaydıyla) elektif-cerrahi girişimlerin ileri bir tarihe ertelenmesi kararı çıktı.

Alınan kararlara uyulmaması halinde gerekli adli işlemler başlatılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Olay paylaşım! Şov yaptı Olay paylaşım! Şov yaptı
Erzincan'da şaşırtan manzaraErzincan'da şaşırtan manzara

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’dan 10 numara transfer

Kayserispor’dan 10 numara transfer

GÜNCELLEME - Bursa'da yerleşim bölgesi yakınında orman yangını

GÜNCELLEME - Bursa'da yerleşim bölgesi yakınında orman yangını

İYİ Parti’de il başkanı Özlem Ural oldu

İYİ Parti’de il başkanı Özlem Ural oldu

İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Koronaya yakalanan Aydınlı vatandaş yaşadıklarını anlattı

Koronaya yakalanan Aydınlı vatandaş yaşadıklarını anlattı

Eren Tozlu'dan BtcTurk Yeni Malatyaspor'a veda

Eren Tozlu'dan BtcTurk Yeni Malatyaspor'a veda

Erzincan Namaz Vakitleri 17 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:56
Sabah
05:29
Öğle
12:31
İkindi
16:18
Akşam
19:23
Yatsı
20:50

Erzincan Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Pazartesi

Bogazıçı Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Trafik polisi taraftarlara 3’lü çektirdi

Trafik polisi taraftarlara 3’lü çektirdi

Erzincan'da şarampole düşen traktördeki 2 kişi yaralandı

Erzincan'da şarampole düşen traktördeki 2 kişi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.