Erzincan'da köyde mahsur kalan hasta için ekipler seferber oldu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan vatandaş, İl Özel İdaresi ekiplerinin 6 saatlik çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.

Erzincan İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıktaki Kandil köyünde 59 yaşındaki kalp hastası Ali Bozkurt'un ameliyat olacağının bildirilmesi üzerine köye ulaşmak için çalışma başlatıldı.

Ekipler yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucu köye ulaştı.

Fırtına nedeniyle yolun tekrar kapanması ihtimaline karşı hasta özel idare aracıyla köyden alınarak Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

