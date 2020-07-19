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Erzincan’da küçükbaş hayvancılığın sorunları çözüme kavuşturulacak

ERZİNCAN HABERLERİ  | 19.07.2020 08:06 | Son Güncelleme

Adalet ve Kalkınma Partisi Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan’da faaliyet gösteren Genç Şavak Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan’da tulum peyniri üreticilerinin sorunlarını dinlemek üzere Genç Şavak Derneği ile buluştu.

Erzincan’da küçükbaş hayvancılığın sorunları çözüme kavuşturulacak

Adalet ve Kalkınma Partisi Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan’da faaliyet gösteren Genç Şavak Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan’da tulum peyniri üreticilerinin sorunlarını dinlemek üzere Genç Şavak Derneği ile buluştu. Toplantıda Erzincan’da küçükbaş hayvancılık alanında yapılan projeler ve eksik görülen konu ve sorunlar görüşüldü. Burhan Çakır, küçükbaş hayvancılık ve tulum peyniri sorunlarının ivedilikle masaya yatırılmasını gerektiğini ifade ederek, Genç Şavak Derneği’nden sorunlarla alakalı rapor hazırlanmasını talep etti.
Milletvekili Burhan Çakır, Genç Şavak Derneği’nin gerek üniversite, gerekse bakanlık nezdinde yetkililer ile bir araya gelerek sorunları rapor haline getirilerek, çözüme kavuşturulabileceğini söyledi. Çakır milletin vekili olarak sorunlar karşısında sessiz kalmayacaklarını çözüm noktasında çalışacaklarının sözünü verdi.

Erzincan’da küçükbaş hayvancılığın sorunları çözüme kavuşturulacak

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