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Erzincan'da kumar operasyonunda 5 kişi yakalandı

01.06.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da düzenlenen kumar operasyonunda 5 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince kent genelinde kumar oynandığı belirlenen iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen Z.N, M.E, S.Y. ile L.K. ile yer temin ettiği belirlenen Ö.K. suçüstü yakalandı.

İş yerinde yapılan aramada, 61 oyun pulu, 2 zar ile zar atmaya yarayan aparat ve 4 bin 650 lira ele geçirildi.

Ekipler, 4 kişiye 16 bin 220 lira para cezası uyguladı, Ö.K'ye ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yaptı.

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