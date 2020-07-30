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Erzincan’da Kurban Bayramında nöbetçi fırınlar

ERZİNCAN HABERLERİ  | 30.07.2020 09:13 | Son Güncelleme

Erzincan’da bayramda nöbetçi olacak fırınlar belli oldu.Buna göre bayramın 1.

Erzincan’da Kurban Bayramında nöbetçi fırınlar

Erzincan’da bayramda nöbetçi olacak fırınlar belli oldu.
Buna göre bayramın 1. Günü: Aydın Ekmek Fırını (Ordu Caddesi),
Mevlana Ekmek Fırını (Halitpaşa Mahallesi), Gümüşhane Ekmek Fırını (Kavakyolu Mahallesi), Er Mercan Ekmek Fırını (Mimar Sinan Mahallesi), Ertuş 1 Ekmek Fırını (Buğday Meydanı), Can Mercan Ekmek Fırını (Kızılay Mahallesi), Ulalar Ekmek Fırını (Ulalar Mahallesi), İkizler Fırını (Demirkent Mahallesi), Somuncu Baba Ekmek Fırını (Barbaros Mahallesi), Kardeşler Fırını (Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi)
Bayramın 2. Günü:
Eksaş Ekmek Fırını (İplik Fabrikası Caddesi), Merkez Ekmek Fırını (Milli Egemenlik Bulvarı), Yıldız Ekmek Fırını (Fatih Mahallesi), Sevcan Ekmek Fırını (Buğday Meydanı), Ertuş 2 Ekmek Fırını (Kırklar Caddesi), İlk Yıldız Fırını (13 Şubat Caddesi), Toklu Ekmek Fırını (Demirkent Mahallesi), Ekmekcim Fırını (Mimar Sinan Mahallesi), Bozoğlu Ekmek Fırını (Kavakyolu Mahallesi), Çötenoğlu Ekmek Fırını (Kızılay Mahallesi)
Bayramın 3. Günü:
Osmanlı Fırını (Çukurkuyu Mahallesi), Geçit Ekmek Fırını (Geçit Mahallesi), Kök Ekmek Fırını (Keresteciler Sitesi), Erhan Ekmek Fırını (Akşemsettin Mahallesi), Eğinlioğlu Ekmek Fırını (Merkez Çarşısı), Karadeniz Ekmek Fırını (Demirkent Mahallesi), Yıldız 1 Ekmek Fırını (Akşemsettin Mahallesi), Mis Ekmek Fırını (Adnan Menderes Caddesi), Çorlu Ekmek Fırını (Yavuz Selim Mahallesi), Gül Ekmek Fırını (Ordu Caddesi).
Bayram süresince fırınlar kapalı olacağından sadece nöbetçi fırınlar ekmek çıkarabilecek.

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