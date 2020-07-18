Erzincan’da kurban timi bayrama hazırlanıyor

Erzincan Belediyesinin, kaçan kurbanlıkları yakalamak amacı ile oluşturduğu kurban timi antrenmanlara başladı.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da çalışmalarını aralıksız sürdüren 10 kişilik time, atlı ve ATV’li ekip ile drone da eşlik ediyor. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, Erzincan Belediyesi tarafından bu yıl da oluşturulan kurban timi 10 personel ile antrenmanlarına başladı. Belediye Temizlik İşleri bünyesinden seçilen personel, Erzincanspor tesislerinde günde iki antrenman yapıyor. Kondisyon çalışmasında ekip düz koşu yapıyor, daha sonra engeller üzerinden atlıyor. Kültür fizik hareketlerinin yanı sıra şınav çeken ekip, sahanın ortasına dikilen trafik konilerine kement atma eğitimi de alıyor. Kurban timine atlı süvari ile birlikte iki adet ATV’nin yanı sıra havadan da drone eşlik ediyor.

Tim Şefi Ertuğrul Telli yapmış oldukları çalışmalarla ilgili bilgiler vererek, “Her sene olduğu gibi bu senede kurban timi çalışmalarımıza başladık. Sabah ve öğlen olmak üzere iki antrenman yapıyoruz. Burada amaç kaçan kurbanlığı en kısa zamanda etkisiz hale getirmek. Ekibimiz on kişiden oluşuyor. Kement atmayı burada öğrendik, dronumuz var, ATV’miz ve atımız var. Kaçan kurbanlıklarımızı etkisiz hale getirmek için uğraş vereceğiz. Bayramda dört gün boyunca hizmetimiz devam edecek. Telefon numaramız 153, vatandaşlarımız bu numaradan bizlere ulaşabilirler” diye konuştu.

Antrenmanları takip eden Veteriner İşleri Müdürü Ercan Tanrıverdi ise açıklamasında, “Her yıl olduğu gibi bu yılda Erzincan Belediyesi olarak kurban timimizi kurduk. Timimiz hazırlıklara başladı. Burada amacımız hayvanlara eziyet vermeden canlarını yakmadan kaçan kurbanlıklarımızı en kısa sürede yakalamak. Gördüğünüz gibi drone ile kaçan kurbanlıklarımızın yerini tespit ediyoruz. At ve ATV aracımızla kement atmayı öğretiyoruz. Hayvanın doğru vücut noktalarına kaslarına sakinleştirici enjektör atma eğitimleri veriyoruz. Burada amacımız Erzincanlı vatandaşlarımıza kurban boyunca yardımcı olmak. Vatandaşlarımızın alo 153 telefon hizmetine başvurmaları neticesinde bayram boyunca 24 saat hizmetlerinde olacağız” dedi.

