YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan’da kuru fasulye üretimi artıyor

Erzincan’da kuru fasulye üretimi artıyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 14.08.2020 16:28 | Son Güncelleme

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kuru fasulye ekim alanlarını ve üretimini artırmak amacıyla yaptığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman Bakanlığına sunulan “Kuru Fasulye Yetiştiriciliğini Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi” kabul edilerek şeker tipi “Surur Bey” kuru fasulye tohumlukları üreticiye dağıtıldı.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kuru fasulye ekim alanlarını ve üretimini artırmak amacıyla yaptığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman Bakanlığına sunulan “Kuru Fasulye Yetiştiriciliğini Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi” kabul edilerek şeker tipi “Surur Bey” kuru fasulye tohumlukları üreticiye dağıtıldı. Proje kapsamında 2020 yılı üretim sezonunda ekimleri yapılan kuru fasulye alanlarında büyük başarı sağlandı.
Mollaköy Beldesinde düzenlenen tarla günü etkinliğine katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, amaçlarının il genelindeki kuru fasulye ekim sahalarını ve üretimini artırmak olduğunu söyledi.
Şahin, ”Daha önceki yılarda da bölgede demonstrasyon alanları kurarak çiftçilerimizin farklı kuru fasulye çeşitlerini birebir görmesini sağlamıştık. Bu kapsamda kuru fasulye tohumu, bakteri aşılaması yapılmış ve ekimi yapılacak tarlalardan toprak numunesi alınarak sonuçlarına göre gübre tavsiyesinde bulunulmuştu. Teknik personelimizce her bir tarlayı sürekli gözetim altında tutarak hastalık ve zararlılara karışı önemler alarak kuru fasulyede önemli verim artışları sağlamıştık. Bu üretim sezonunda da şeker tipi “Surur Bey” fasulye projemizi gerçekleştirdik. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak böyle bir proje uygulamamızdaki asıl amaç, Erzincan’da öne çıkan tarımsal ürünler arasında yer alan kuru fasulye çeşitlerini fazlalaştırarak ekim alanlarını, üretimini artırmak ve Erzincan’a katma değerin sağlamaktır" dedi.
Ayrıca Covid-19 tedbirleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığınca sağlanan kaynaklar ile Erzincan genelinde 174 üreticimize % 75 hibeli 20 ton fasulye tohumluğunun da dağıtıldığını belirten Şahin, bakanlığımız öncülüğünde “ekilmeyen toprak kalmasın” sloganıyla yapılan ekimlerde yüksek verim alındığını söyledi.
Proje kapsamında sağlanan şeker tipi “Surur Bey” tohumluklarla 6 dönüm arazisinde ekim yapan çiftçi Veli Ataman, denemenin son derece başarılı sonuçlandığını belirterek, ürünün verim ve kalite açısından çok üstün olduğunu söyledi. Tarım Bakanlığına ve İl Müdürlüğüne teşekkür eden Ataman, Erzincan’da kuru fasulye yetiştiriciliğinin yeni çeşitlerle daha da başarılı olacağına inandıklarını ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktuYavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Varis tedavisi ile yaşam kalitesini artırmak mümkün

Varis tedavisi ile yaşam kalitesini artırmak mümkün

Salgınla mücadele sürecinin el emekleri Hanımeli Sokağı’nda hayat buldu

Salgınla mücadele sürecinin el emekleri Hanımeli Sokağı’nda hayat buldu

Kulp’ta eğitimde büyük başarı

Kulp’ta eğitimde büyük başarı

Erzincan Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cuma

İmsak
03:52
Sabah
05:26
Öğle
12:32
İkindi
16:20
Akşam
19:27
Yatsı
20:55

Erzincan Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cuma

Hızmet Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Trafik polisi taraftarlara 3’lü çektirdi

Trafik polisi taraftarlara 3’lü çektirdi

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.