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Erzincan’da kurulan e-spor atölyesinde müsabakalar sürüyor

14.09.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan e-spor atölyesinde geçler hem eğleniyor hem de profesyonel sporcu olarak gelir elde etmek istiyor.

Erzincan’da kurulan e-spor atölyesinde müsabakalar sürüyor

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde bilgisayar oyunlarına meraklı gençler için 13 Şubat Gençlik Merkezi’nde e-spor atölyesi kuruldu. Son teknolojiyle kurulan e-spor atölyesinde Erzincan Ligi müsabakaları düzenleniyor. Bu sayede oyun tutkunu gençler, kurdukları takımlarda hem eğlenip hem sosyalleşip dünyaya açılacak hem de profesyonel sporculuğa adım atarak gelir elde etme imkânına kavuşacak. Genel olarak 15-23 yaş grubuna hitap eden e-spor atölyesinin kurulmasına sevinen gençler, daha önceleri internet kafelerde oyun oynadıklarını ve ailelerinin buna karşı çıktıklarını belirterek Gençlik Merkezinde bulunmasından dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler.

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