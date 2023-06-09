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Erzincan'da kurulu arıtma tesisinde organik atıklardan elektrik üretiliyor

09.06.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan Belediyesince 31 yıl önce kurulan Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde arıtılan sular, Karasu Nehri'ne ve çevresindeki doğal yaşama hayat veriyor.

Beybağı Mahallesi'nde 160 dönüm arazi üzerine kurulan ve 60 dönüm kapalı alana sahip, 22 personelin 24 saat hizmet verdiği tesiste, günlük yaklaşık 25 bin metreküp kanalizasyon ve yağmur suyu işleniyor.

Biyolojik ve çökertme havuzlarının yanı sıra, kaba ve ince ızgara ile kum, yağ tutucu gibi 7 ayrı işlemden geçen atıksu, 24 saat içerisinde Avrupa standartlarına uygun temiz su haline getiriliyor.

Elde edilen temiz su, bölgede tarımsal üretim gerçekleştiren çiftçiler ile Karasu Nehri'nde doğal yaşamın sürdürülmesi için kullanılıyor.

Atık suyun temizlenmesi sırasında ızgaralardan elde edilen organik atıklar ise kamyonlarla belediye çöplüğündeki biyogazdan elektrik üretimi gerçekleştirilen tesise gönderilerek elektrik üretimi gerçekleştiriliyor.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AA muhabirine, 1992'de hizmete açılan belediye bünyesindeki atıksu arıtma tesisinin çevreye duyarlı bir şekilde hizmetine devam ettiğini söyledi.

ARITILAN ÇAMURLAR GÜBRE İÇİN KULLANILACAK

Tesisin, çevre duyarlılığı hassasiyetiyle kurulduğu yıldan beri sürekli modernize edilip kapasite artışı yapılarak hizmetine devam ettiğini dile getiren Aksun, "Kentten gelen kanalizasyon ve yağmur suları çevreye zarar vermeden tekrar kullanılabilir bir şekilde Karasu Nehri ile buluşturuluyor. Arkadaşlarımız suyun arıtılması için gerekli hassasiyeti gösteriyor. Elde edilen çamur atığın ise gübre olarak kullanılması için çalışmalar sürüyor." diye konuştu.

Erzincan Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi sorumlusu yüksek kimya mühendisi Hakan Boz ise daha temiz bir Erzincan ve doğal yaşamın sürdürülmesi için çalıştıklarını belirtti.

Erzincan'dan günlük 20-25 bin metreküp kirli suyun arıtma tesisine geldiğini anlatan Boz, "Gelen kirli su Avrupa ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirlemiş olduğu standartlara uygun bir şekilde arıtılarak Karasu Nehri'ne deşarj edilmektedir. Suyumuz arıtıldıktan sonra güvenilir bir şekilde tarım arazilerinin sulamasında kullanılabilir hale getiriliyor." dedi.

SUYUN TEMİZLİĞİNİ İSPAT ETMEK İÇİN BALIK YETİŞTİRİYORLAR

"Bu suda hayat var" sloganı ile yola çıktıklarını vurgulayan Boz, şunları kaydetti:

"Arıtılan suda hayat olduğunu ve canlıların olumsuz etkilenmediklerini ispatlamak için bünyemizde oluşturduğumuz akvaryumlarda Karasu Nehri'nde bulunan balık türlerini yetiştiriyoruz. Biz bu suyu gönül rahatlığıyla çevreye herhangi bir zarar vermeyecek hale getiriyoruz. Ayrıca atık çamur içerisinde bulunan metan gazının alınarak elektrik enerjisine dönüştürülmesi ve böylelikle stabil hale gelen çamurun yine güneşte işlem görmesinin ardından gübre olarak da kullanılması için projelerimiz mevcut. Şu anda işlem görmüş atık çamurun tarımda gübre olarak kullanılması için başvurularımız var."

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