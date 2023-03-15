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Erzincan'da meslek lisesi öğrencileri depremzede çocuklar için oyuncak üretiyor

15.03.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gönüllü öğretmen ve öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklar için yaklaşık 20 çeşit oyuncak hazırlıyor.

Okulun mobilya bölümünde öğretmen ve öğrenciler, çocuklara depremi unutturmak amacıyla ahşap oyuncak üretimi yapıyor. Öğrenciler, derslerden arta kalan vakitlerinde öğretmenlerinin gözetiminde ürettikleri oyuncakları boyayıp depremzede çocuklara gönderecek.

Okul Müdürü Gökmen Güler, gazetecilere, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okul olarak afetzedelere katkı sağlamak adına çocuklar için oyuncak yapılmasına karar verildiğini söyledi.

Depremzede çocukları için öğretmen ve öğrencilerin seferber olduğunu ifade eden Güler, "Çocukları sevindirmek adına mobilya alanımızda öğretmen ve öğrencilerimizin gayretiyle deprem bölgesindeki öğrencilerimizin kullanması için oyuncak üretimi yaptık. Bundan sonra en azından acıyı hafifletmek adına o bölgedeki anaokullarına göndererek kullanımlarına sunmayı düşünüyoruz." dedi.

Okulun 11. sınıf öğrencilerinden Mert Korkmaz da öğretmenleri ile boş zamanlarında depremzedeler için oyuncak figürler tasarladıklarını söyledi.

Bedirhan Buğra İşleroğlu ve Timur Taştan da çocuklara oradaki depremi bir nebze de olsa unutturmak ve mutlu olmaları için yap boz ve oyuncak figürler tasarlayıp yaptıklarını söyledi.

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Erzincan çocuk oyuncak Meslek Lisesi

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