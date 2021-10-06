Erzincan'da minibüste 543 tarihi eser ele geçirildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Tercan ilçesinde polislerce durdurulan bir minibüste 543 tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tercan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Bu çerçevede ilçedeki polis uygulama noktasında durdurulan R.Ş.'nin kullandığı minibüste arama yapan ekipler, 444 sikke, 23 yüzük, 61 obje, 10 ok ucu, birer bilezik, halka, küçük hac, hayvan figürlü heykel ve kılıçtan oluşan 543 tarihi eser ele geçirdi.

"Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı" gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen tarihi eserlere ise polislerce el konuldu.



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