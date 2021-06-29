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Erzincan'da motosiklet çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

29.06.2021 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da motosiklet çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da motosiklet çaldığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde M.G'ye ait motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, hırsızlık zanlısı R.A'yı (23) gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlı hakkında çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve bir hafta önce de inşaatlardan kablo hırsızlığı yaptığı sırada polis ekiplerince yakalandığı belirlendi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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