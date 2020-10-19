YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan’da Muhtarlar Günü kutlandı

Erzincan’da Muhtarlar Günü kutlandı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 19.10.2020 10:53 | Son Güncelleme

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Erzincan Belediyesi önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı.Erzincan Belediyesi önünde düzenlenen 19 Ekim Muhtarlar Günü programına Erzincan Valiliği İdare ve Denetim Müdürü Ufuk Akpınar, Erzincan Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Ahmet Polat, Köy ve Mahalle muhtarları Derneği üyeleri ile muhtarlar kutlama programına katıldı.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Erzincan Belediyesi önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı.
Erzincan Belediyesi önünde düzenlenen 19 Ekim Muhtarlar Günü programına Erzincan Valiliği İdare ve Denetim Müdürü Ufuk Akpınar, Erzincan Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Ahmet Polat, Köy ve Mahalle muhtarları Derneği üyeleri ile muhtarlar kutlama programına katıldı. Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan program, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşının okunmasının ardından sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf! Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf!
Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Manisa'da tüp patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Manisa'da tüp patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı
2020 Sakarya EXPO şehrin tanıtımına katkı sunacak
2020 Sakarya EXPO şehrin tanıtımına katkı sunacak
Simav Özel Şeref Koleji Spor, deplasmanda galip
Simav Özel Şeref Koleji Spor, deplasmanda galip
Gömeç’de Tasarım Beceri Atölyeleri açıldı
Gömeç’de Tasarım Beceri Atölyeleri açıldı
Antalya'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı
Antalya'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: “Sosyal medya kullanmadan belediyecilik yapmak mümkün değil”
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: “Sosyal medya kullanmadan belediyecilik yapmak mümkün değil”

Erzincan Namaz Vakitleri 19 Ekim Pazartesi

İmsak
05:07
Sabah
06:30
Öğle
12:12
İkindi
15:14
Akşam
17:45
Yatsı
19:02

Erzincan Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Pazartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Asırlık gelenek cirit Erzincan ve Bayburt’ta yaşatılıyor
Asırlık gelenek cirit Erzincan ve Bayburt’ta yaşatılıyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu
Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu
Erzincanlı Gönüllü Gençler, Köy Okullarında Yardıma Koşuyor
Erzincanlı Gönüllü Gençler, Köy Okullarında Yardıma Koşuyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.