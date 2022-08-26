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Erzincan'da nehre giren kişinin cansız bedenine ulaşıldı

26.08.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da nehre giren kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın İliç ilçesinde serinlemek için Karasu Nehri'ne giren 36 yaşındaki Mehmet Emin Akgün boğuldu.

Dostal-Divriği yol ayrımında bulunan köprünün altında Karasu Nehri'ne giren Akgün, bir anda gözden kayboldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, UMKE, AFAD ve JAK ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları arama sonucunda Akgün'ün cansız bedenine ulaştı.

Akgün'ün cesedi, İliç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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