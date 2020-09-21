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Erzincan’da okul öncesi 3 bin 676, 1. sınıflarda ise 3 bin 150 öğrenci ders başı yapı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 21.09.2020 12:05 | Son Güncelleme

Erzincan’da okul öncesi ve 1.

Erzincan’da okul öncesi 3 bin 676, 1. sınıflarda ise 3 bin 150 öğrenci ders başı yapı

Erzincan’da okul öncesi ve 1. sınıfların yüz yüze eğitimleri başladı. Türkiye genelinde olduğu gibi Erzincan’da okul öncesi ve 1. sınıflarda 2020-2021 eğitim öğretim yılı yüz yüze eğitim öğretim başladı. İlk ders zilinde; okul öncesi 3 bin 676, 1. sınıflarda ise 3 bin 150 öğrenci ders başı yapı.
Vali Mehmet Makas, Şehit Pilot Teğmen Serkan Sağır İlkokuluna giderek burada bulunan öğretmen ve öğrencilere 2020-2021 eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileklerinde bulundu. İlk ders zilinin çalmasıyla birlikte sınıflarında öğrencileri ziyaret eden Vali Mehmet Makas, öğrencilerle sohbet ederek hediyeler verdi. Daha sonra öğretmenlerle de sohbet eden Vali Makas, “Pandemi döneminde Valilik olarak elimizden geleni yapıyoruz. Öğrencilerimiz bir an önce eğitim öğretime kavuşsunlar diye ilgili Bakanlıklarımız gece gündüz çalışıyor. Bizler de; siz eğitimcilerimizle birlikte mücadelemizi yoğun şekilde sürdüreceğiz” dedi
Sosyal mesafe kurallarına göre sınıflarına alınan öğretmen ve öğrencilerin heyecanı dikkatlerden kaçmadı.
Vali Makas, 2020-2021 eğitim öğretim yılının, öğrencilere, velilere ve tüm eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Erzincan’da okul öncesi 3 bin 676, 1. sınıflarda ise 3 bin 150 öğrenci ders başı yapı

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