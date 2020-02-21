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Erzincan’da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 21.02.2020 13:03 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’nın koordinesinde Erzincan’da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı ilgili birimlerin katılımıyla yapıldı.İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesinde; trafikte sürücü, yolcu ve yaya olarak yer alan unsurların yaptığı kural ihlalleri ve ihlallerin neden olduğu trafik kazalarının önlenmesine yönelik güvenli sistem yaklaşımı benimsenmiş, kazalarda yaralanmaların ve ölümlerin en aza indirilmesi amacıyla kamu güvenliğini tehdit eden risklerin ortan kaldırılması hedeflendi.

Erzincan’da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı

İçişleri Bakanlığı’nın koordinesinde Erzincan’da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı ilgili birimlerin katılımıyla yapıldı.
İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesinde; trafikte sürücü, yolcu ve yaya olarak yer alan unsurların yaptığı kural ihlalleri ve ihlallerin neden olduğu trafik kazalarının önlenmesine yönelik güvenli sistem yaklaşımı benimsenmiş, kazalarda yaralanmaların ve ölümlerin en aza indirilmesi amacıyla kamu güvenliğini tehdit eden risklerin ortan kaldırılması hedeflendi. Bu kapsamda telafisi mümkün olmayan otobüs kazalarının önlenmesi ve konuya daha fazla dikkat çekerek farkındalığın oluşması amacıyla Erzincan’da ilgili birimler ve otobüs firma temsilcilerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıda yol ve trafik güvenliğinin sağlanması için alınması gereken tedbirler, kış şartlarına uygun lastik kullanılması, şoförlerin yol, hava, trafik durumunun gerektirdiği şartlara uygun hızda seyretmeleri ve hız ihlali yapmamaları, mevzuatın öngördüğü sayıda şoförü yolculuk esnasında araçlarında bulundurmaları, kazaların temel nedeni olan uykusuz araç kullanmanın önlenmesi, firmaların sık sık şoför değiştirmemesi, çalışma sürelerinin kaydının tutulması, seyahat süresince şoförlerin ve yolcuların emniyet kemeri takmaları ve bu yönde araç içinde gerekli uyarıların yinelenmesi, sürücü seçiminde titiz davranılması, uzun yol deneyimine ve güvenli sürüş bilgisine sahip şoförlerin çalıştırılması, firmalarca sefer öncesinde veya haftada bir kez otobüslerin ve şoförlerin yeterliliklerinin kontrol edilmesi gözlenmesi, trafik güvenliğine yönelik kontrollerin aksatılmadan yapılması, terminallerde ve güzergah üzerinde araçların takograf, ışık, far gibi teknik ekipmanlarının denetlenmesi, belirlenen alanlar dışında yolcu bindirme indirmenin yapılmaması, otobüs yangınlarının nedenleri ve alınabilecek önleyici tedbirler ile görüşülmesinin uygun olacağı değerlendirilen diğer konular ele alınarak görüşüldü.

Toplantının açılış konuşmasını Vali Ali Arslantaş, “Bugünkü toplantımızda yol güvenliğinin sağlanması için kış şartlarına uygun lastik kullanılmasından şoförlerin hava, yol ve trafik durumunun gerektirdiği şartlarda hızlarda seyretmesine mevzuatın ön gördüğü sayıda yolcu taşımalarına yolcuların indirme bindirme noktalarına varıncaya kadar takograf ve görüntülü uyarıcı sistemlerinin kontrollerinin terminallerde ve yol güzergâhlarında yapılmasına kadar alınacak bütün tedbirleri değerlendireceğiz” diye konuştu.
Toplantıya Vali Ali Arslantaş, Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Altıntaş, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, ilgili kurum amirleri ve otobüs firma temsilcileri katıldı.

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