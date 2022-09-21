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Erzincan'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

21.09.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Erzincan'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın İliç ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Aşır K'nin kullandığı 24 ER 841 plakalı otomobil, İliç-Refahiye kara yolu Kuzkışla köyü yakınlarında Tan C. idaresindeki 24 AAU 532 plakalı tırla çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsünün yanı sıra otomobilde bulunan Ramazan M. ve Aziz V. yaralandı.

Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Erzincan'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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