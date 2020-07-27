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Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 27.07.2020 13:47 | Son Güncelleme

Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Veli Alma'nın (42) kullandığı 34 GC 9801 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolunun Kızıldağ Geçidi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Alma ile araçtaki Fatih Ağaçkaya (27), Mesut Zaylan (30) ve Şükrü Çar (39), 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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