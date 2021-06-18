Erzincan'da otomobilde 5 kilogram uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 3 sanığa hapis cezası verildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da otomobilde 5 kilo 49 gram uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili yargılanan 2'si tutuklu 4 sanıktan 3'ü 7 yıl 2 ay 20 gün ile 13 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz yargılanan İrfan Çalışkan ve avukatı salonda hazır bulundu. Tutuklu Serkan ve Turgay Özkul bulundukları cezaevi, tutuksuz sanık A.A. ise Ankara Adliyesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmada daha önce sunduğu esas hakkındaki mütalaasını yineleyen cumhuriyet savcısı, sanıkların "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan cezalandırılması ve tutukluların mevcut halinin devamını istedi.

Son sözleri sorulan sanıklardan Turgay Özkul, daha önce verdiği ifadesini tekrar ettiğini söyledi. Pişman olduğunu dile getiren Özkul, beraat ve tahliyesini talep etti.

Sanık Serkan Özkul ise son sözlerinde samimi beyanlarda bulunduğu için beraat ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan sanıklardan Turgay Özkul'a 13 yıl hapis ve 110 bin lira adli para cezası, Serkan Özkul'a 7 yıl 2 ay 20 gün hapis ve 61 bin 100 lira adli para cezası, İrfan Çalışkan'a ise 10 yıl 10 ay hapis ile 91 bin 660 lira adli para cezası verdi.