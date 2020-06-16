Erzincan’da parklar bakımdan geçiriliyor

Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü Marangozhane personelleri parklar ve yeşil alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin bir kısmı şehir genelinde otomatik sulama sistemlerinin bakımlarını yaparken başka bir ekipte refüjlerde ve parklarda bulunan güllerin dip çapaları ve temizliğini yapıyor. Ekşisu Mesire alanında da yürütülen peyzaj çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Atatürk parkında da ekipler koordineli olarak çalışma yürütüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çocuk oyun gurupları çevre düzenlemesi ve park içindeki yolların parke tamiratını yaparken marangozhane personelleri ise pergole ve bankların bakımını yapıp kullanılamaz halde olanların yerine yenilerinin kurulumunu yapıyor. Şehir genelindeki tüm parklarda tadilat ve yenileme çalışmaları devam ediyor.



