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Erzincan’da polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde denetimler sürüyor

09.12.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da polis ekipleri tarafından eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde başlatılan denetimler sürüyor.

Erzincan’da polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde denetimler sürüyor

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde yapılan denetimlerde şüpheli şahıslar üzerinde arama yapılırken, çevredeki kafe, internet kafe, büfeler ve iş yerlerinde de denetimler gerçekleştirildi.

Ekipler, denetimler çerçevesinde yoldan çevirdikleri gençlerin kimlik sorgulamasını yaptı. Denetimler ve uygulamalar eğitim dönemi boyunca okul ile çevrelerinde devam edecek.

Konuya ilişkin Erzincan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Çocuklarımızın 2022/2023 eğitim öğretim yılında güvenli bir şekilde eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için tüm unsurlarımızla görevimizin başındayız. 6-8 Aralık 2022 tarihlerinde; Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi, Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı Ortaokulu ve İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önü ve çevresinde uygulama gerçekleştirilmiştir. Okul çevresinde bulunan 4 iş yeri, 27 araç, 4 park-bahçe denetlenmiş, 145 şahsın kimlik kontrolü yapılmıştır” denildi.

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