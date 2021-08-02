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Erzincan'da ruhsatsız tabanca ile av tüfekleri bulunduran şüpheliye para cezası

02.08.2021 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da ruhsatsız tabanca ile av tüfekleri bulunduran şüpheliye para ceza

Erzincan'da ruhsatsız tabanca ile av tüfekleri bulunduran şüpheliye para cezası

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri bulunduran şüpheliye 2 bin 832 lira idari para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına ekipleri, Refahiye ilçesinde bir şahsın evinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulundurduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli İ.K'ya ait evde arama yapan ekipler, 1 ruhsatsız Smith Wesson tabanca, 1 Blow F92 marka kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 82 tabanca fişeği ele geçirdi.

Silah ve fişeklere el koyan jandarma ekipleri, ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri bulunduran İ.K'ya toplamda 2 bin 832 lira idari para cezası uyguladı.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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