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Erzincan'da sağlık çalışanları için koruyucu maske üretimine başlandı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 29.03.2020 12:09 | Son Güncelleme

Erzincan'da sağlık çalışanları için koruyucu maske üretimine başlandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Gençlik Merkezinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele veren sağlık çalışanları için koruyucu maske üretimine yapılıyor.

Erzincan Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 81 ilde 81 gençlik merkezinde başlatılan sağlık çalışanları için korumalı maske üretimine Erzincan Gençlik Merkezi de destek veriyor.

Bu kapsamda, gençlik liderlerinin öncülüğünde antrenörler ve gönüllülerin de katılımıyla merkezde 3D yazıcılarda üretilen maskeler, sağlık çalışanlarının kullanması için İl Sağlık Müdürlüğüne gönderildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, yaptığı açıklamada, tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle gençlik merkezinde koruyucu maske üretimi yapıldığını bildirdi.

Sağlık çalışanlarının virüsten korunmalarına yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Mumcu, "Maskelerin bir kısmını teslim ettik. Diğerlerini de tamamlayıp bütün sağlık çalışanlarımıza teslim edeceğiz. Burada çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Tuğrul Karanlık ise sağlık personellerinin ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşılamak, onlara destek olabilmek ve işlerini kolaylaştırabilmek adına ellerinden geldiğince maske imalatı yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

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